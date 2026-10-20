Sono passati due giorni da Fiorentina-Como, ma le polemiche sugli episodi arbitrali del Franchi restano aperte. La società viola ha preso una posizione precisa, manifestando la volontà di muoversi su tutti i fronti per fare chiarezza e accertare le responsabilità di quanto accaduto. Al centro della protesta ci sono il fallo subito da Pedro Gonçalves e il gol annullato a Marin Pongracic.

Il primo episodio è difficile da accettare per l’evidenza del contatto ai danni del portoghese. Un fallo netto, sul quale pesa anche il mancato intervento del Var: una doppia valutazione che ha lasciato incredulità e rabbia, rendendo necessaria una spiegazione su come sia stato possibile lasciar proseguire.

L’altro nodo riguarda la rete cancellata a Pongracic. A distanza di due giorni manca ancora un’immagine o un video che chiarisca in maniera inequivocabile il fuorigioco del difensore. Non sono stati messi a disposizione elementi capaci di rendere comprensibile la decisione, mentre restano attesi anche gli audio del confronto con la sala Var.

È soprattutto questo vuoto ad alimentare il malcontento. Un conto è annullare una rete per una posizione irregolare dimostrabile, un altro è lasciare che una decisione tanto importante rimanga senza un riscontro visivo chiaro. La richiesta è semplice: mostrare il momento del passaggio e la posizione di Pongracic, spiegando su quali immagini sia stata fondata la valutazione.

La Fiorentina attende risposte su entrambi i fronti. Da una parte un fallo evidente rimasto senza conseguenze, dall’altra un fuorigioco che le immagini disponibili non hanno chiarito. Due episodi diversi, accomunati dalla necessità di spiegazioni precise. E il passare dei giorni rende questa esigenza ancora più forte.