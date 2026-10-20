Il primo aggiornamento sulle condizioni di Arthur Atta e Luca Ranieri, entrambi assenti contro il Como, arriverà domani, alla ripresa degli allenamenti al Viola Park in vista dell’Inter, domenica alle 12:30 a San Siro. La seduta di scarico di ieri non ha fornito indicazioni sufficienti, mentre oggi Vanoli ha concesso una giornata di riposo.

Per Ranieri filtra ottimismo: il difensore è alle prese con un problema al nervo del piede, conseguenza di un pestone rimediato a Genova. Più incerto il recupero di Atta, ancora condizionato dal fastidio ai muscoli addominali: il francese dovrebbe proseguire con un programma individuale e potrebbe rientrare nelle partite successive.

Sul piano tattico prende quota il ritorno al centrocampo a tre, con Ndour e Fagioli affiancati da uno tra Brescianini e Oulai. L’ex Atalanta, entrato contro il Como, parte favorito sull’ivoriano, che domenica è rimasto in panchina senza essere chiamato nemmeno a scaldarsi e non sembra aver ancora convinto pienamente Vanoli. I prossimi allenamenti chiariranno le gerarchie. Lo scrive la Nazione.