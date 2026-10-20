Atta e Oulai, così il mercato della Fiorentina non sta rendendo
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La Gazzetta dello Sport si sofferma sul mercato e sul caso di Atta, fuori per infortunio. Ecco le sue parole:
Infortuni, forma fisica da ritrovare, problemi tattici e di ambientamento: la campagna acquisti della Viola è stata imponente (13 giocatori arrivati in estate per una spesa di circa 130 milioni) ma finora per motivi diversi i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative. Atta e Oulai, i due per cui la Fiorentina ha investito di più, stanno facendo fatica, il primo perché limitato da un problema ai muscoli addominali di cui soffre da inizio stagione (e su cui ha giocato sopra, peggiorando la situazione), il secondo perché Vanoli lo considera ancora acerbo tatticamente, anche se molto forte.
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