La Fiorentina è soddisfatta del via libera della giunta comunale alla proposta per completare il restyling del Franchi, pur avendo scelto di non commentare pubblicamente. Il progetto, dichiarato di pubblico interesse dopo la conferenza dei servizi preliminare, prevede un investimento viola di 101 milioni di euro, aggiuntivi ai circa 200 milioni pubblici disponibili, in cambio della concessione gratuita dello stadio per 60 anni. Per tutta la durata dell’accordo il club si assumerebbe manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione: l’impegno complessivo è stimato in circa 300 milioni in valore attuale, inclusi cinque cicli di manutenzione straordinaria da 70 milioni complessivi, calcolati a prezzi costanti al 2029 e aggiornabili nel tempo.

Per la società, il nuovo Franchi rappresenterebbe anche un’opportunità di crescita economica: il Comune stima ricavi dell’impianto superiori a 1,5 miliardi nell’arco dei 60 anni, circa 25 milioni annui, attraverso biglietti più costosi, aree vip e skybox in Maratona, spazi commerciali aperti tutto l’anno, attività espositive, congressi e diritti sul nome dello stadio. Palazzo Vecchio, invece, verrebbe sollevato dagli oneri di adeguamento e manutenzione straordinaria, spesso superiori al precedente canone versato dalla Fiorentina, pari a circa 1,2 milioni annui. La sindaca Sara Funaro ha espresso soddisfazione per il passo avanti verso il completamento dei lavori.

I tecnici della Fiorentina sono già al lavoro per adeguare il progetto, in attesa di ricevere formalmente dal Comune le prescrizioni della conferenza preliminare. L’obiettivo condiviso è accelerare, anche in vista della scelta degli stadi per Euro 2032, attesa a fine mese. Consegnata la documentazione aggiornata, la conferenza dei servizi decisoria avrà 60 giorni per verificarla; seguiranno l’approvazione del progetto e una gara pubblica aperta per 120 giorni. Secondo Funaro, questi tempi permetteranno di avviare il secondo lotto appena concluso il primo: all’inizio del prossimo campionato è prevista l’apertura della nuova Fiesole, con il successivo spostamento del cantiere. Lo scrive il Corriere Fiorentino.