La sconfitta per 1-3 patita al Franchi contro il Como continua a lasciare strascichi e polemiche in casa Fiorentina. Nel consueto appuntamento video sul proprio canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha ripercorso i momenti chiave del match, focalizzandosi in particolare sull'operato del direttore di gara Marco Di Bello e sugli episodi che hanno fatto discutere i tifosi viola.

L'affondo su Di Bello e la linea sul Var

Il giudizio del giornalista sulla direzione di gara di Di Bello è stato estremamente severo e privo di prudenze:

Di Bello ha arbitrato malissimo, senza riuscire a mantenere un metro di giudizio chiaro e coerente. È una difficoltà che si era già manifestata in Genoa-Napoli, in occasione del gol di De Bruyne contestato per una spinta, e che è riemersa al Franchi sul contatto di Milla ai danni di Goncalves, giudicato non falloso.

Caressa ha poi chiamato in causa la gestione complessiva coordinata da Orsato, invitando però l'intero movimento a non cadere nella tentazione di trasformare il VAR in un giudice supremo per ogni singola dinamica di gioco:

Non bisogna chiedere al VAR di intervenire su ogni episodio di campo: allargare eccessivamente il suo raggio d’azione rischierebbe di riportare il calcio alle polemiche del passato. Nonostante errori pesanti come quelli di Firenze, è importante mantenere una linea uniforme fino al termine della stagione.