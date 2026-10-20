I provvedimenti del Giudice Sportivo dopo Fiorentina-Como: sanzione economica per la società e maximulta con diffida per il ds Fabio Paratici
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Il Giudice Sportivo ha reso note le deliberazioni disciplinari relative all'ultimo turno di campionato, con diversi provvedimenti che colpiscono direttamente la Fiorentina in seguito alla sfida casalinga giocata contro il Como.
Sanzione per Paratici
Il provvedimento individuale di maggior rilievo interessa il direttore sportivo viola Fabio Paratici. Per il dirigente gigliato è scattata un'ammenda pari a 10.000 euro unita alla diffida. Secondo il comunicato diffuso dalla Lega Serie A, la sanzione è stata comminata per aver contestato nell'intervallo, all'interno della zona spogliatoi, una decisione del direttore di gara in modo concitato ed irrispettoso, con l'aggravante della recidività.
Ammenda per la società
Sanzione economica anche per la società gigliata, colpita da un'ammenda di 5.000 euro. Il club viola è stato punito a titolo di responsabilità oggettiva per aver causato ingiustificatamente il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del secondo tempo nella sfida contro i lariani.
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