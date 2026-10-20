Fiorentina-Como, una partita destinata a far parlare ancora molto. Specie dopo che in serata è arrivata la risposta della Lega Serie A alla lettera con cui la Fiorentina aveva chiesto spiegazioni riguardo alle decisioni arbitrali che hanno determinato, in un modo o nell'altro, il risultato della gara di campionato. C'è un passaggio che fa riflettere nella comunicazione dell'organo istituzionale del calcio italiano:

Le ragioni dietro alla prolungata "review" risiedono in un mancato funzionamento della tecnologia Advanced SAOT (come disciplinata nel Regolamento Generale delle Competizioni, cap. 13, pag. 56) per due motivazioni: 1) 4 delle 12 telecamere dedicate all'Advanced SAOT non identificavano correttamente le sagome (scheletri dei calciatori in campo), dando come risultato in sala VAR un'immagine non pienamente corrispondente al reale posizionamento dei calciatori; 2) Il non perfetto posizionamento della telecamera sui 16 metri (lato opposite), dovuto all'area di cantiere circostante, ha generato un effetto "schiacciamento" sui calciatori stessi, vanificando il suo pieno e possibile utilizzo nonostante l'output avesse già evidenziato la posizione di offside.

Dunque, secondo quanto afferma la Lega, la presenza del cantiere nell'area dello stadio, a causa dei lavori in corso per il restyling del Franchi, ha limitato l'efficacia degli strumenti tecnologici a supporto della squadra arbitrale, una situazione, questa, che allora potrebbe ripetersi anche in tutte le altre partite in programma presso l'impianto fiorentino.