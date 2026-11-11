Ogni tanto, si sa, fermarsi fa bene. Vale nella vita, come nel calcio. Fa bene al fisico, alla mente, e serve per allontanarsi un attimo dalla realtà e osservarla quindi con un pizzico di lucidità in più. Per questo, arrivati alla seconda sosta di questo campionato, vale la pena dare uno sguardo il più possibile oggettivo a quello che sta accadendo in casa Fiorentina. Con una certezza (il cammino fin qua è stato certamente deludente) e un'impressione: c'è tanto, tantissimo margine di crescita. E le ultime partite, con Sassuolo e Juventus, possono servire per immaginare un futuro un po' più vicino a quanto ci eravamo immaginati in estate.

Problemi difesa e portiere

Cosa funziona

Più qualità possibile

Scarica la nuova app Viola News OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Certo, i problemi non mancano, e il primo che viene in mente non può che essere. In una squadra che pian piano sta comunque crescendo, là dietro si fatica a vedere qualche progresso. Ha lanciato qualche timido segnale(da centrale, non da terzino, e alternando comunque buone cose ad errori evidenti),ha certamente confermato tutte le sue qualità in fase offensiva ma le stesse conferme sono arrivate sulle sue difficoltà quando il pallone lo hanno gli altri, ma per il resto i segnali sono inquietanti. Vale per, che personalmente continuo a ritenere un calciatore forte ma non posso non notare le prestazioni quasi sempre insufficienti, ma vale soprattutto per. E qua voglio esser molto chiaro:Lo spagnolo non esce, e quando lo fa quasi sempre sbaglia, sui tiri da lontano ha seri problemi e tutto questo si traduce in un. Un guaio serio, perché aggiunge insicurezza ad un reparto già di suo più che ballerino. Che fare? Nulla, temo. A meno che non si voglia provare Christensen. Più probabile ormai tirare avanti fino a giugno, sperando poi che Martinelli sia pronto davvero.Altri elementi preoccupanti stanno nel(e in particolare in Fagioli e Ndour), anche se le ultimissime partite fanno sperare che Vanoli abbia finalmente capito che. E così veniamo agli aspetti che, partita dopo partita, stanno forse facendo cambiare idea a chi aveva già iniziato a sparare alzo zero su chi ha costruito la squadra.. Commette degli errori? Certo che sì. Deve imparare a giocare meglio con e per i compagni? Come no.. Serve tempo, con lui come per gli altri, e capisco che sia faticoso fare questo sforzo. Purtroppo però, piaccia o no, è l'unica strada possibile.L'importante, e qua mi rivolgo a Vanoli, è. L'abbiamo detto fin dall'inizio, e ne siamo sempre più convinti: questa Fiorentina è nata per giocare e c'è solo un modo per pensare ad un campionato che abbia un senso:. E' questa, immaginando anche il rientro di, la sfida che il mister deve affrontare dalla ripresa in avanti.Il portoghese è un giocatore di un altro livello, ma. Avere uno come lui o come lo svedese da giocarsi a gara in corso quindi può diventare un'arma letale. E poi. Era (ed è) quello sul quale nutrivo più dubbi ma anche lui, a suo modo e con le sue caratteristiche,. La lezione quindi (anche per me) è sempre la stessa: il potenziale c'è, è alto, e pur con tanti difetti questa squadra è ancora in tempo a regalare alla gente qualche bella soddisfazione.