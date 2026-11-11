Arrivati alla seconda sosta, è tempo di fare bilanci: cosa funziona e cosa no nella Fiorentina che Vanoli sta plasmando
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Ogni tanto, si sa, fermarsi fa bene. Vale nella vita, come nel calcio. Fa bene al fisico, alla mente, e serve per allontanarsi un attimo dalla realtà e osservarla quindi con un pizzico di lucidità in più. Per questo, arrivati alla seconda sosta di questo campionato, vale la pena dare uno sguardo il più possibile oggettivo a quello che sta accadendo in casa Fiorentina. Con una certezza (il cammino fin qua è stato certamente deludente) e un'impressione: c'è tanto, tantissimo margine di crescita. E le ultime partite, con Sassuolo e Juventus, possono servire per immaginare un futuro un po' più vicino a quanto ci eravamo immaginati in estate.
Problemi difesa e portiereCerto, i problemi non mancano, e il primo che viene in mente non può che essere la (scarsissima) tenuta difensiva. In una squadra che pian piano sta comunque crescendo, là dietro si fatica a vedere qualche progresso. Ha lanciato qualche timido segnale Viery (da centrale, non da terzino, e alternando comunque buone cose ad errori evidenti), Jimenez ha certamente confermato tutte le sue qualità in fase offensiva ma le stesse conferme sono arrivate sulle sue difficoltà quando il pallone lo hanno gli altri, ma per il resto i segnali sono inquietanti. Vale per Dragusin, che personalmente continuo a ritenere un calciatore forte ma non posso non notare le prestazioni quasi sempre insufficienti, ma vale soprattutto per De Gea. E qua voglio esser molto chiaro: sostenere che il portiere sia un (grosso) problema non significa scaricare su di lui tutte le colpe. Significa, molto più semplicemente, smettere di far finta di nulla solo perché si chiama De Gea. Lo spagnolo non esce, e quando lo fa quasi sempre sbaglia, sui tiri da lontano ha seri problemi e tutto questo si traduce in un senso di pericolo costante che si respira ormai ad ogni pallone che casca nell'area di rigore della Fiorentina. Un guaio serio, perché aggiunge insicurezza ad un reparto già di suo più che ballerino. Che fare? Nulla, temo. A meno che non si voglia provare Christensen. Più probabile ormai tirare avanti fino a giugno, sperando poi che Martinelli sia pronto davvero.
Cosa funzionaAltri elementi preoccupanti stanno nel centrocampo (e in particolare in Fagioli e Ndour), anche se le ultimissime partite fanno sperare che Vanoli abbia finalmente capito che Oulai non può non giocare. E così veniamo agli aspetti che, partita dopo partita, stanno forse facendo cambiare idea a chi aveva già iniziato a sparare alzo zero su chi ha costruito la squadra. L'ivoriano, Njie, Mastantuono, Pellegrino. I ragazzi stanno aprendo il gas e pazienza se qualcuno continua ad essere particolarmente critico in particolare con l'ex River. Commette degli errori? Certo che sì. Deve imparare a giocare meglio con e per i compagni? Come no. Ma è poco più di un bambino, e non ci vuole molto (guardando le partite dei viola) ad accorgersi come sia quasi sempre lui ad accendere la luce. Serve tempo, con lui come per gli altri, e capisco che sia faticoso fare questo sforzo. Purtroppo però, piaccia o no, è l'unica strada possibile.
Più qualità possibileL'importante, e qua mi rivolgo a Vanoli, è insistere sulla strada imboccata con la Juve. L'abbiamo detto fin dall'inizio, e ne siamo sempre più convinti: questa Fiorentina è nata per giocare e c'è solo un modo per pensare ad un campionato che abbia un senso: metter dentro tutta la qualità possibile. E' questa, immaginando anche il rientro di Atta, la sfida che il mister deve affrontare dalla ripresa in avanti. Trovare un modo per tenere insieme l'ex Udinese, Oulai, Fagioli (ma si deve dare una sveglia), Mastantuono e uno tra Njie e Goncalves. Il portoghese è un giocatore di un altro livello, ma nel calcio di oggi si fa la differenza anche e forse soprattutto partendo dalla panchina. Avere uno come lui o come lo svedese da giocarsi a gara in corso quindi può diventare un'arma letale. E poi Pellegrino. Era (ed è) quello sul quale nutrivo più dubbi ma anche lui, a suo modo e con le sue caratteristiche, sta arrivando. La lezione quindi (anche per me) è sempre la stessa: il potenziale c'è, è alto, e pur con tanti difetti questa squadra è ancora in tempo a regalare alla gente qualche bella soddisfazione.
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