"Così prende in giro se stesso e chi lo guarda"
Vox Populi - De Gea, Martinelli o... Quale futuro per la porta viola?
Tra i giocatori che hanno lasciato la Fiorentina la scorsa estate c’è Albert Gudmundsson. L’islandese aveva suscitato grande entusiasmo al suo arrivo a Firenze, ma il suo rendimento ha deluso le aspettative di Claudio Piccinetti.
L’ex giocatore e allenatore della Primavera viola, intervenuto a Lady Radio, ha espresso un giudizio severo su Gudmundsson, soffermandosi sul nuovo infortunio e sui numeri della sua esperienza in viola:
È un lavativo e si è fatto male di nuovo. Basta guardare i numeri. All’inizio eravamo tutti entusiasti di lui, ma alla fine non ha combinato niente. Così prende in giro se stesso e chi lo guarda
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