Il noto conduttore televisivo e grande tifoso granata Piero Chiambretti torna a colpire sui social con la sua proverbiale ironia, indirizzando un nuovo affondo nei confronti del patron del Torino Urbano Cairo. Attraverso il proprio profilo Instagram, Chiambretti ha pubblicato un'immagine satirica incentrata su Alieu Njie, l'attaccante svedese ceduto proprio in estate dal club granata alla Fiorentina con la formula del prestito e obbligo di acquisto. Al centro del meme, una didascalia tanto sintetica quanto polemica: "Non serve al gioco di Abate", firmata ironicamente proprio a nome del presidente Cairo.

Il richiamo di mercato e l'esplosione in maglia viola che fa rumore

La provocazione lanciata dal conduttore affonda le radici nelle motivazioni tecniche che in estate avrebbero accompagnato la partenza del classe 2005, considerato all'epoca non perfettamente compatibile con i dettami tattici del nuovo allenatore. Una valutazione che oggi, alla luce del rendimento strepitoso offerto dal giocatore in riva all'Arno, assume contorni decisamente beffardi per l'ambiente granata. Tra gol pesanti, come quello siglato recentemente nel match contro la Juventus, assist e prestazioni di altissimo livello, l'impatto di Njie agli ordini di Vanoli sta facendo registrare numeri da predestinato, riaccendendo inevitabilmente il dibattito sulle scelte di mercato operate dalla dirigenza del Torino.

L'ironia come arma per contestare le strategie societarie

Non è certo la prima volta che Chiambretti sceglie la via della satira pungente per esprimere il proprio dissenso nei confronti della gestione presidenziale, dando voce al malumore di una fetta importante della tifoseria granata. Il caso Njie, trasformatosi in un vero e proprio rimpianto sotto la Mole e in un punto di forza per i gigliati, offre così il assist perfetto per un nuovo messaggio polemico. Un modo leggero ma tagliente per evidenziare errori di valutazione strategica che, col senno di poi, continuano a pesare come macigni sul giudizio della gestione tecnica del club piemontese.

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