"Sembra che qui tifino tutti Fiorentina. Incontri tifosi viola ovunque e ti senti parte di qualcosa di grande"
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Wilfried Gnonto, esterno della Fiorentina in prestito dal Leeds, si è raccontato ai canali ufficiali viola:
Lasciare l’Italia così giovane all’inizio è stato duro. Mi mancavano casa, gli amici e le mie abitudini. Sembrava un salto nel buio, ma è stata una delle scelte migliori che potessi fare e oggi è un mio punto di forza. I miei genitori mi sono stati accanto sia in Svizzera sia in Inghilterra. Hanno fatto tanti sacrifici e cercare di ripagarli mi dà una motivazione in più. Mi piace mettermi alla prova e fare esperienze nuove. Sono preciso, il disordine mi mette ansia, ma sono anche solare, mi piace divertirmi e cerco di trasmettere energia positiva
La Fiorentina e l'Italia
Ho capito di aver fatto la scelta giusta quando è arrivata, a sorpresa, la convocazione dell’Italia. Ero in Svizzera e mi sono reso conto che quel percorso mi aveva aiutato ad arrivare in Nazionale, forse prima di quanto sarebbe successo altrimenti. A molti sembrava strano che lasciassi l’Inter, ma per me la decisione è stata semplice. Credevo nelle mie qualità e sapevo che, con il livello di quella rosa, trovare spazio in prima squadra sarebbe stato difficile. Debuttare così giovane in Champions League è stato incredibile. L’esordio in Nazionale è stato surreale, ricordo ogni dettaglio e conservo la maglia incorniciata a casa
Il passato
Giocare in Premier League era un sogno. È stata un’esperienza bellissima e mi ha fatto crescere tanto. Il primo gol è stato speciale, così come quello contro lo United a Old Trafford. A Firenze mi sono ambientato in fretta, come mi succede di solito. Avevo bisogno di tornare in Italia. Qui mi sento a casa e sono più a mio agio. Mi piace girare in bicicletta la sera, quando c’è meno gente, e mi è già capitato che qualcuno mi riconoscesse. Sembra che qui tifino tutti Fiorentina. Incontri tifosi viola ovunque e ti senti parte di qualcosa di grande
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