Dopo undici giornate, la Fiorentina deve ancora chiudere una partita di campionato senza subire gol

Giovanni Zecchi
Currò

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La Fiorentina segue Elia Caprile in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il portiere del Cagliari è tra i profili che il club viola sta monitorando per il futuro.

L’interesse arriva in un momento delicato per David De Gea. Dopo undici giornate, la Fiorentina deve ancora chiudere una partita di campionato senza subire gol.

Per ora si tratta di un monitoraggio. I viola seguiranno il rendimento di Caprile a Cagliari nei prossimi mesi, mentre le prestazioni di De Gea peseranno sulle valutazioni del club in vista dell’estate.

Parma Calcio v Cagliari Calcio - Serie A 2026/27

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