Se non siamo al punto di partenza, poco ci manca. Con tanti saluti alla vittoria sul Venezia, ai bei segnali lanciati nella gara col Napoli, e ad un impatto di Vanoli che tanto bene pareva aver fatto sia alla squadra che all'ambiente. È bastata una (brutta) sconfitta e, un po' come nel Gioco dell'Oca, la Fiorentina si ritrova nella stessa situazione in cui l'aveva lasciata Grosso. Persa tra mille dubbi, altrettante incertezze, e con una città di nuovo in “Bartali Style”: l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Possibile? Ovviamente no.

Questa è la realtà

Ma dirlo in prima persona?

Però serve una sveglia

Vanoli segua le sue idee

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Molto più semplicemente,. Non penso si vada tanto lontano dall'indovinarci insomma se si ipotizza che. Due o tre partite fatte bene, qualche battuta a vuoto, picchi improvvisi in un senso o nell'altro. È questo il prezzo da pagare quando ci si mette in testa di costruire una squadra giovane ma, soprattutto, piena di ragazzi che stanno muovendo soltanto adesso i primi passi in Italia. Senza dimenticare che. Vale sempre la pena insomma ricordarsi quanto detto da Paratici ad inizio stagione (“sono disposto ad arrivare un anno 14mo se questo mi serve per arrivare poi sesto, quinto o quarto”) e al concetto disottolineato più volte.Ecco. Semmai potremmo dire al diesse e al resto della dirigenza che, a costo di apparire noiosi e ripetitivi. Una roba del tipo: “Approcci come quello di oggi non si possono accettare ma sono lezioni e musate che servono per crescere. Chiediamo pazienza ed equilibrio, perché questo campionato deve servirci proprio a mettere basi solide per il futuro”. E invece non si è visto nessuno (e non è una novità) salvo poi. Perché un conto è veicolare un pensiero e un altro, soprattutto agli occhi del tifoso, è metterci voce e faccia in prima persona.Nel frattempo, è giusto cercare di tenere una linea senza lasciarsi andare agli eccessi. Capisco sia dura, e. Anche perché tra un'annata di transizione e un altro campionato a lottare nei fondacci della classifica c'è una bella differenza.. Il rischio, altrimenti, è perdere quella spensieratezza che dovrebbe essere risorsa e arma in più per un gruppo così giovane e pieno di talento. Sarebbe pericoloso, oltre che un peccato.Chiudo sulle scelte di Vanoli. Sarei poco serio se lo accusassi adesso di aver scelto Oulai e Valdepenas visto che nelle scorse settimane ho detto e ripetuto che aveva poco senso rimandare certe prove (serie) sul campo se l'obiettivo in prospettiva era costruire una Fiorentina che potesse permetterseli.. E quando un allenatore sceglie strade che non lo convincono raramente ottiene risultati.. E pazienza se (per il momento) non coincidono con quella che ci piacciono di più...