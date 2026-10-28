La domanda non è particolarmente originale ma del resto, se non lo è, significa che se la stanno ponendo in tanti. “Cos'ha la Fiorentina?”. “Che razza di male si è impossessato del Viola Park?”. Dubbi leciti, che rimbombano nelle teste e nei cuori di qualsiasi tifoso, appassionato o addetto ai lavori. Difficile rispondere. Molto difficile. Di certo si tratta di qualcosa di molto serio e l'unica certezza è che soltanto scavando a fondo e trovando una risposta (leggasi, cura) si può pensare di affrontare in maniera seria la questione. Altrimenti, esattamente come sta accadendo da anni, si andrà avanti con l'inutile, fastidiosa e pesantissima caccia all'uomo di turno. Una volta è tutta colpa dell'allenatore, una volta del diesse, la volta dopo di tutti e due e via così. Distruggendo tutto senza arrivare mai a niente.

Valore oltre le mancanze

La paura trasmessa da Vanoli

Il vero male della Fiorentina

Certo, qualcuno può legittimamente pensare (e ci mancherebbe) che questa squadra esattamente come quella dell'anno scorso sia mediamente scarsa e che i giocatori acquistati siano una massa di bidoni. Lo erano Piccoli, Nicolussi, Dzeko dodici mesi fa, lo sono Njie, Oulai, Mastantuono e compagnia oggi. Possibile? Personalmente, credo di no., tantissimo talento ed enormi margini di crescita. E sia chiaro. Ciò non significa che non ci siano difetti. Anzi. Ci sono almeno(un terzino sinistro, un centrocampista) ed è stata sottovalutato (anche dal sottoscritto) il. Il valore però, non può essere quello espresso fin qua.Colpa degli allenatori? Certamente sia Grosso (soprattutto) chehanno delle responsabilità. Il secondo per esempio era partito benissimo se non altro sul piano delle intenzioni, della comunicazione e del progetto (un calcio aggressivo, propositivo, coraggioso) ma. Perché ha trasmesso paura, timore, preoccupazione, ed(andatevi a leggere le parole di Alvini dopo il 4-4 con l'Atalanta),. Positivo, o negativo che sia. Per questo, senza soffermarmi troppo sui singoli aspetti già ampiamente trattati un po' da tutti, mi auguro che giàDetto questo, torno al punto di partenza. A quelle domande da cui tutto discende. L'esempio, per provare a rispondere, è il. Dopo due anni di disastri più o meno continui in questa stagione qualcosa di positivo s'inizia a vedere e sapete (a mio avviso) perché? Perché. Avrà certamente i suoi difetti (e ne ha) ma ha capito che non esiste società di calcio che possa funzionare senza una presenza forte della proprietà. Che sia il presidente in prima persona, o un suo uomo (forte, competente, di carisma) che controlli ogni giorno cosa succede “in azienda”, che chieda conto ai suoi uomini delle scelte, che si faccia sentire con i dipendenti se le cose non vanno.. E infatti. Ogni volta una giustificazione o, peggio, un'auto assoluzione.

Il resto, viene dopo. Compresa la necessità di fare una scelta forte e chiara su un allenatore. Che sia Vanoli (glielo auguro, pur conservando dei dubbi) o chi per lui. La Fiorentina deve individuare una figura di riferimento e attorno a lui, con lui, per lui, immaginare un percorso a medio/lungo termine. Qua invece si macinano allenatori in serie, col serio rischio (visto che oggi lo sport cittadino è il tiro a Paratici, al quale francamente non intendo partecipare) che si inizi a fare lo stesso con i direttori sportivi. Distruggere tutto e tutti, appunto, salvo poi accorgersi di non aver risolto un bel niente. Un po' come la storia di quel tizio. “Sono stato da un dottore – raccontò - e mi ha dato tante medicine che, una volta guarito, sono stato male per un mese intero”.