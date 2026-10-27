Fiorentina, come cambia la difesa senza Pongracic: spostamenti in vista?

Non manca solo Pongracic, ma anche Ranieri: Vanoli si deve affidare a Viery e decidere se mantenergli accanto Valdepenas, unico terzino sinistro
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
La sensazione che l'infortunio di Marin Pongracic non fosse di poco conto si era avuta anche dalla tribuna del Meazza, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato il risultato degli esami effettuati dal difensore croato:
ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.
Quindi Viery e Valdepenas per forza?
Se si vogliono rispettare i ruoli preferiti, Vanoli non ha scelta. Tuttavia, nel caso in cui il tecnico viola non si fidi nello schierare un fianco sinistro difensivo tanto giovane e tatticamente acerbo, c'è la possibilità di schierare il recuperato Dodò a destra e spostare Jimenez (o Joao Mario) a sinistra, argomento già toccato in conferenza stampa:
Penso che tutto sia possibile, come adattare Jimenez o Viery in quel ruolo. Penso che anche Valdepenas abbia dimostrato che quel ruolo lo possa fare bene. Sono tre giocatori con caratteristiche diverse. In questo momento vedo bene Jimenez a destra.
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