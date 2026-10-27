Fiorentina, come cambia la difesa senza Pongracic: spostamenti in vista?

La sensazione che l'infortunio di Marin Pongracic non fosse di poco conto si era avuta anche dalla tribuna del Meazza, ma a fugare ogni dubbio ci ha pensato il risultato degli esami effettuati dal difensore croato:

ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Marin Pongracic è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali, a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Inter-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione mio-fasciale a carico del capo lungo del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane.

Come centrali difensivi di ruolo, Vanoli fino al rientro dell'ex Salernitana ha a disposizione solo Dragusin e Viery, che quindi saranno i titolari contro la Dea. Il brasiliano dovrà scrollarsi di dosso il brutto ingresso in campo di San Siro e garantire più affidabilità, ma la sua presenza forzata al centro ha un effetto secondario: fa sì che Valdepenas, l'altro "colpevole" della sconfitta contro l'Inter, sia l'unico terzino sinistro utilizzabile. Quindi Viery e Valdepenas per forza? Se si vogliono rispettare i ruoli preferiti, Vanoli non ha scelta. Tuttavia, nel caso in cui il tecnico viola non si fidi nello schierare un fianco sinistro difensivo tanto giovane e tatticamente acerbo, c'è la possibilità di schierare il recuperato Dodò a destra e spostare Jimenez (o Joao Mario) a sinistra, argomento già toccato in conferenza stampa: Penso che tutto sia possibile, come adattare Jimenez o Viery in quel ruolo. Penso che anche Valdepenas abbia dimostrato che quel ruolo lo possa fare bene. Sono tre giocatori con caratteristiche diverse. In questo momento vedo bene Jimenez a destra. Quindi più settimane di stop e una difesa che va in emergenza, vista anche l'indisponibilità di Ranieri che salvo miracoli dovrebbe saltare almeno l'Atalanta.Il brasiliano dovrà scrollarsi di dosso il brutto ingresso in campo di San Siro e garantire più affidabilità, ma la sua presenza forzata al centro ha un effetto secondario:Se si vogliono rispettare i ruoli preferiti, Vanoli non ha scelta. Tuttavia,, argomento già toccato in conferenza stampa: In condizioni normali lo spagnolo, due reti e un autogol provocato nelle prime otto giornate di campionato, manterrebbe il proprio ruolo, ma è possibile che in questa emergenza Vanoli si ricordi dei trascorsi di Jimenez da vice Theo Hernandez al Milan e di quelli di Joao Mario al Bologna.