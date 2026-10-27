Aquilani è molto preoccupato dalla fragilità difensiva del suo Sassuolo, che tra 6 giorni ospita la Fiorentina
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
Il Sassuolo, prossimo avversario in campionato della Fiorentina dopo l'Atalanta giovedì, ha subito un clamoroso 2-6 in casa dalla Lazio. Il tecnico neroverde Alberto Aquilani ha commentato così a Dazn:
C'è poco da parlare, solo da chiedere scusa. La fragilità difensiva ci mette in allarme. C'è poco da dire, è stata una brutta figura, ogni volta che venivano giù facevano male. C'è altro oltre la tecnica e la tattica.
Sempre così
Ogni volta che superavano la metacampo si aveva la sensazione di prendere gol, ed è quello che mi preoccupa di più. A Como e Frosinone è successo uguale. Non sono stato in grado di trasferire questo concetto e se non si riesce a rimediare in Serie A è dura.
Manca "ignoranza"
Abbiamo parlato in settimana di migliorare l'attitudine. Il Sassuolo si deve salvare. Abbiamo avuto un calendario difficile contro squadre che non hanno niente a che vedere con noi. Per portare la barca in porto ci serve anche quell'ignoranza in più. La classifica non la guardo.
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