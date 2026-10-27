La Lazio è in bolla, e la gara di Reggio Emilia è stata un sogno ad occhi aperti per gli oltre 10mila laziali presenti allo stadio. Un 2-6 incredibile, per la mole di occasioni creata dagli uomini di Gattuso (che per non farsi mancare nulla hanno anche all'attivo 2 rigori sbagliati da Zaccagni e Frattesi).

Lazio incontenibile

La prossima è con la Fiorentina

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Dopo un equilibrio iniziale, botta e risposta trae Thorstvedt che provoca l'autogol di Sutalo, la Lazio è decollata col gol di, poi ilha condizionato l'andamento del match. Sono andati in rete, poi nella ripresa i due rigori parati da Turati che però si è dovuto arrendere alla doppietta diUna batosta non da poco per, che paga le numerose disattenzioni della sua linea difensiva. Proprio il Sassuolo sarà il prossimo avversario della, una gara diversa dalle altre per il tecnico romano, che però attende delle risposte dai suoi ragazzi.