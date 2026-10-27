La Lazio ne fa 6 al Sassuolo di Aquilani. La Fiorentina troverà i neroverdi col morale sotto i tacchi
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La Lazio è in bolla, e la gara di Reggio Emilia è stata un sogno ad occhi aperti per gli oltre 10mila laziali presenti allo stadio. Un 2-6 incredibile, per la mole di occasioni creata dagli uomini di Gattuso (che per non farsi mancare nulla hanno anche all'attivo 2 rigori sbagliati da Zaccagni e Frattesi).
Lazio incontenibileDopo un equilibrio iniziale, botta e risposta tra Taylor e Thorstvedt che provoca l'autogol di Sutalo, la Lazio è decollata col gol di Isaksen, poi il rosso allo stesso Thorstvedt ha condizionato l'andamento del match. Sono andati in rete Floriani, Esposito e Zaccagni, poi nella ripresa i due rigori parati da Turati che però si è dovuto arrendere alla doppietta di Noslin.
La prossima è con la FiorentinaUna batosta non da poco per Alberto Aquilani, che paga le numerose disattenzioni della sua linea difensiva. Proprio il Sassuolo sarà il prossimo avversario della Fiorentina, una gara diversa dalle altre per il tecnico romano, che però attende delle risposte dai suoi ragazzi.
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