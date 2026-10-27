Dopo essere stato vicino in estate, Thorstvedt salterà la Fiorentina. Rosso dopo un bruttissimo fallo su Zaccagni
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
Poteva essere una partita particolare, quella in programma lunedì 2 ottobre, per Kristian Thorstvedt. Il norvegese in estate era stato avvicinato alla Fiorentina del suo ex tecnico Fabio Grosso, salvo poi rimanere al Sassuolo. Sassuolo-Fiorentina sarà proprio la sfida del prossimo turno. Una sfida che il centrocampista vedrà dalla tribuna.
Un primo tempo sulle montagne russe per lui, nella gara contro la Lazio. Dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-1 con deviazione decisiva di Sutalo, si è fatto espellere per un fallo horror su Zaccagni. Proprio per questo salterà la Fiorentina, una squadra che a quanto pare, per il momento, non è nel suo destino.
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