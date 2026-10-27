La Fiorentina punta un giovane difensore per il mercato di gennaio
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La Fiorentina pensa già al mercato con particolare attenzione al reparto difensivo. Dopo alcune voci che vedevano un interessamento del club viola per Tiago Gabriel, nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo.
Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Ekrem Konur, la Fiorentina segue Cheick Keita, difensore dello Sporting Charleroi. Sulle sue tracce però c'è anche il Villareal che ha già avviato i primi contatti con l'entourage del giocatore e valuta un'offerta da circa 4 milioni di euro. Nella corsa al classe 2003 c'è anche il Real Betis.
Le cifreLa sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 3,5 milioni di euro. Ma assume una grande rilevanza la situazione contrattuale: Cheick Keita ha un contratto in scadenza nel 2027, con un'opzione per prolungare l'accordo fino al 2028.
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