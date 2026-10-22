Tiago Gabriel è nella lista della Fiorentina per gennaio
Focus VN - Chi è Tiago Gabriel e perché piace alla Fiorentina
Tiago Gabriel, difensore del Lecce e obiettivo di mercato della Fiorentina, è stato in intervistato dalla Gazzetta dello Sport:
Questa estate ha "rischiato" di essere venduto: come ha vissuto quel momento?
«Io non penso mai al futuro, i calciatori ormai ragionano giorno per giorno e io essendo al Lecce ero concentrato solo sul Lecce. I trasferimenti non dipendono solo dai giocatori, ma da tanti altri fattori. Noi abbiamo l'obbligo di dare il meglio nella squadra dove siamo».
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