Tiago Gabriel è nella lista della Fiorentina per gennaio

Redazione VN
US Lecce v AC Monza - Serie A 2026/27

Focus VN - Chi è Tiago Gabriel e perché piace alla Fiorentina

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Tiago Gabriel, difensore del Lecce e obiettivo di mercato della Fiorentina, è stato in intervistato dalla Gazzetta dello Sport:

Questa estate ha "rischiato" di essere venduto: come ha vissuto quel momento?

«Io non penso mai al futuro, i calciatori ormai ragionano giorno per giorno e io essendo al Lecce ero concentrato solo sul Lecce. I trasferimenti non dipendono solo dai giocatori, ma da tanti altri fattori. Noi abbiamo l'obbligo di dare il meglio nella squadra dove siamo».
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