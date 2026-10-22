Sarà Mariani di Aprilia ad arbitrare Inter-Fiorentina a San Siro, con Fabbri e Santoro al Var. Una designazione di rilievo, accompagnata da precedenti favorevoli ai viola: con lui sono arrivate 11 vittorie in 19 partite.

Dopo le polemiche contro il Como, resta in casa Fiorentina il timore che possano ripetersi errori arbitrali nella sfida contro la capolista, in una fase particolarmente delicata della stagione.

Di Bello salterà il prossimo turno di campionato dopo gli errori di domenica. Paterna, che era al Var nella gara del Franchi, tornerà invece al monitor prima per Südtirol-Sampdoria in Serie B e poi per Lecce-Juventus in Serie A. Lo scrive la Nazione.