La Fiorentina non arretra sul caso Como e si prepara a farne una questione di principio. Il club pretende risposte verificabili ed è pronto ad alzare ulteriormente i toni, rivolgendosi alla Figc per ottenere gli audio degli arbitri, tuttora indisponibili.

La replica della Lega, arrivata martedì, non ha chiarito il mancato intervento del Var sul primo gol del Como, né fornito immagini risolutive sul fuorigioco che ha portato all’annullamento del possibile 2-2 di Pongracic. Per questo la società ha pubblicato ieri un comunicato tra i più duri degli ultimi anni, definendo le controdeduzioni ricevute «non soddisfacenti e non esaustive».

La Fiorentina è pronta a interpellare tutti gli organismi competenti per fare luce su «situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema». Una posizione sostenuta anche da Giuseppe Commisso, che dall’America ha dato mandato ai dirigenti di far sentire con forza la voce del club. Lo scrive la Nazione.