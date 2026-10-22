Brescianini in mezzo al campo, in ballottaggio con Oulai
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Il primo allenamento dopo il giorno di riposo, seguito allo scarico di lunedì, offre indicazioni sulle intenzioni di Vanoli per la trasferta contro l’Inter: maggiore attenzione difensiva, più concretezza in attacco e conferma di gran parte della formazione iniziale vista contro il Como. Il tecnico ha ancora tre giorni e tre sedute per definire le scelte.
La novità principale potrebbe essere il passaggio dal 4-2-3-1 al 4-3-3, con Oulai o, in alternativa, Brescianini al posto del trequartista Gonçalves. Davanti a De Gea si profila la conferma di Jimenez, Dragusin, Pongracic e Viery, ma Dodô insidia lo spagnolo per una maglia da titolare.
A centrocampo sono sicuri del posto Fagioli e Ndour, mentre sugli esterni offensivi Mastantuono a destra e Njie a sinistra sembrano vicini alla conferma. Al centro dell’attacco Pellegrino resta favorito su Beto, con una staffetta tra i due comunque prevista durante i novanta minuti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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