Dopo essere stato vicino in estate, Thorstvedt salterà la Fiorentina. Rosso dopo un bruttissimo fallo su Zaccagni
VN - Difesa da incubo, Fiorentina tra le peggiori d'Europa
Poteva essere una partita particolare per Kristian Thorstvedt. Il norvegese in estate era stato avvicinato alla Fiorentina, salvo poi rimanere al Sassuolo. Sassuolo-Fiorentina sarà proprio la sfida del prossiko turno. Una sfida che il norvegese vedrà dalla tribuna.
Un primo tempo sulle montagne russe per lui, nella gara contro la Lazio. Dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-1, si è fatto espellere per un fallo horror su Zaccagni. Proprio per questo salterà la Fiorentina, una squadra che a quanto pare non è nel suo destino.
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