Gianfranco Monti è stato ospite al pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

"L'anno scorso eravamo tutti a dire che andava rivoluzionata la rosa. Si sono cambiati quasi tutti, e Brescianini a San Siro è quello che è andato meglio. Vanoli ha esagerato nel dire che abbiamo fatto un'ottima partita. La Fiorentina ha tenuto il campo per 20 minuti, e poi hai ceduto il passo. Con più concentrazione, e meno errori nei cambi, un punto te lo portavi a casa. Negli ultimi 30 minuti ero sicuro di prendere gol, le squadre forti nei recuperi spingono. Il secondo gol non lo posso perdonare, ma Vanoli ha sbagliato. Resistere in un angolo come un pugile non funziona contro una big, dato che l'Inter ha creato una marea di palle gol"

L'atteggiamento: "Avrei mantanuto la formazione vista con il Como. Jimenez aveva mandato in tilt i tifosi ed i giocatori dell'Inter, non l'avrei tolto. Questa Fiorentina deve essere giochista, ha proprio dei giocatori che chiedono di giocare. Con l'Atalanta devi essere incazzato per questa situazione. Vanoli ha bisogno di qualcuno che gli dia una strigliatina, anche da Ferrari magari, per dare una mano a Paratici. Vorrei vedere la stessa formazione per 3-4 partite di fila.