Nonostante la situazione di classifica, i tifosi della Fiorentina non abbandonano la squadra e anche nei momenti difficili fanno sentire la propria voce. Per questo l'appello della Curva Fiesole di colorare il Franchi in occasione della sfida contro l'Atalanta.

La Fiorentina, attraverso un post su Instagram, ci ha tenuto a ringraziare i propri tifosi per il sostegno mostrato:

Grazie alla Curva Fiesole per le parole di amore, appartenenza e responsabilità rivolte a tutta la famiglia viola. In un momento difficile, la vostra vicinanza e la volontà di stringervi ancora una volta intorno alla squadra hanno un valore enorme. Sappiamo che il sostegno di Firenze merita l’impegno, il coraggio e la determinazione con cui affrontiamo ogni partita. È una responsabilità che sentiamo tutti. L’appello della Curva è anche il nostro: giovedì, contro l’Atalanta, riempiamo il Franchi, coloriamolo di viola e facciamo sentire alla squadra la forza di tutta Firenze. Ogni voce, ogni bandiera, ogni tifoso può dare una spinta in più. Uniti sugli spalti, uniti in campo, uniti per la maglia. Avanti Firenze. Forza Fiorentina.