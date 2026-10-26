In un momento di evidente difficoltà in campionato, la Curva Fiesole sceglie la via dell'unità e della carica agonistica in vista della delicata sfida infrasettimanale di giovedì sera contro l'Atalanta allo stadio Artemio Franchi. Con una nota ufficiale diffusa sul proprio profilo Instagram, il cuore pulsante del tifo gigliato ha chiamato a raccolta l'intera tifoseria fiorentina, annunciando un'imponente scenografia e mandando un messaggio chiarissimo sia alla squadra che al pubblico.

"Momento pesante, ma Firenze non affonda"

La curva apre il proprio comunicato prendendo atto con lucidità dell'inizio di stagione al di sotto delle aspettative, richiamando però tutti alle responsabilità legate a una ricorrenza storica:

Questa prima parte di campionato non è andata come tutti ci aspettavamo: è il secondo anno consecutivo in cui le cose non girano e il momento si fa pesante. Firenze però, non è una piazza che affonda nelle difficoltà. È proprio in questi momenti che dobbiamo fare fronte comune, serrare le file e risalire la china tutti insieme. Specialmente in un anno fondamentale come quello del nostro Centenario.

L'iniziativa per giovedì: il Franchi dipinto di viola

Per trasformare l'impianto di Campo di Marte in un catino incandescente, la Fiesole ha allestito un'iniziativa che coinvolgerà ogni settore dello stadio:

Per questo giovedì abbiamo deciso di colorare tutto lo stadio, chiamare a raccolta ogni fiorentino e creare un ambiente infuocato per spingere la Fiorentina alla vittoria. Per l'occasione abbiamo preparato migliaia di bandierine in edizione speciale per i 100 anni di Fiorentina: all'ingresso di ogni settore troverete i ragazzi della Curva Fiesole, dai quali potrete prenderle lasciando un contributo di 5€. Le bandierine dovranno essere tirate su all'inno e accompagnare l'ingresso delle squadre in campo, per trasformare Curva, Maratona e Tribune in una bolgia unica e compatta.

Il messaggio alla squadra e al pubblico: "Uscire dal campo senza fiato"

Infine, il comunicato si chiude con due avvisi precisi e privi di sconti, rivolti sia a chi indosserà la maglia viola sul terreno di gioco, sia a chi siederà sugli spalti:

A chi va in campo diciamo una cosa sola: guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte. Cento anni di storia meritano rispetto, cattiveria e gente che esce dal campo senza fiato. A chi è sugli spalti chiediamo ancora una volta forte senso di appartenenza. Chi ama la Fiorentina giovedì fa la sua parte, spinge dall'inizio alla fine e lascia da parte ogni giudizio oltre il 90esimo. Giovedì facciamo diventare il Franchi un inferno. CHI È IN CAMPO ONORI LA NOSTRA STORIA. CHI È FUORI DIMOSTRI LA NOSTRA FORZA. AVANTI FIRENZE!.