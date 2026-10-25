La protesta della Curva Fiesole sotto la sede della Lega Calcio
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La Curva Fiesole ha deciso non prendere parte alla trasferta della Fiorentina a Milano a causa degli alti costi dei biglietti. I tifosi viola, come mostrato da un post su Instagram, sono andati a protestare sotto la sede della Lega Calcio, muniti di striscione con scritto: "Questo calcio non ci appartiene".
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