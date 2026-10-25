La protesta della Curva Fiesole sotto la sede della Lega Calcio

Redazione VN
MILANO STADIO SAN SIRO SERIE A INTER VS FIORENTINA

VIDEO - Vanoli: "Beto? Ho bisogno di più. Valdepenas uno dei migliori"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

La Curva Fiesole ha deciso non prendere parte alla trasferta della Fiorentina a Milano a causa degli alti costi dei biglietti. I tifosi viola, come mostrato da un post su Instagram, sono andati a protestare sotto la sede della Lega Calcio, muniti di striscione con scritto: "Questo calcio non ci appartiene".

Caricamento post Instagram...
FIRENZE STADIO ARTEMIO FRANCHI SERIE A FIORENTINA VS TORINO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti