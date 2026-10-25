De Gea dopo la sconfitta contro l'Inter
VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A
David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole dopo la sconfitta con l'Inter:
È veramente dura perdere così, dopo una buona partita abbiamo buttato via 3 punti: è un peccato, è dura ma la vita è così, dobbiamo andare avanti
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