De Gea dopo la sconfitta contro l'Inter

Redazione VN
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A

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David De Gea, portiere e capitano della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole dopo la sconfitta con l'Inter:

È veramente dura perdere così, dopo una buona partita abbiamo buttato via 3 punti: è un peccato, è dura ma la vita è così, dobbiamo andare avanti
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