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TOP E FLOP

DE GEA 7,5: i primi venti minuti sono inaspettatamente tranquilli, l'unica parata la fa su Barella bloccando un pallone tutto sommato semplice. Non deve intervenire su Diouf che sbaglia la mira al 27'. Prima parata vera: al 35' sul diagonale di Thuram, mandato in corner allungando il piede. Seconda, e questa è una gran parata: subito dopo, negando la rete in tuffo sulla sua destra ad un colpo di testa ben indirizzato di Esposito. Terza, forse un po' meno difficile ma bella e importante, ancora su Thuram, ancora in diagonale, questa volta in tuffo leggendo la traiettoria. Bene anche con una parata di riflesso alzando in angolo una botta del francese da dentro l'area nella ripresa. Quando non ci può arrivare, lo salva due volte la traversa. I due gol presi nel recupero lo mortificano oltre la grande gara che ha fatto.

VALDEPENAS 5: un cucciolo di personalità, qualche errore fortunatamente non grave in possesso nel primo tempo, un tiro interessante murato da Barella. Regge la spinta di Diouf e lancia un bel segnale, cintura clamorosamente Thuram nel recupero e ne lancia uno tremendo. Anche sulla prima rete si fa saltare troppo facilmente. Crollato sul più bello.

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