"La forza dell'Inter la conosciamo, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita come sul Como"
VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter
Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. Ecco le sue parole:
La forza dell'Inter la conosciamo, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita come sul Como. Siamo migliorati tanto, potevamo chiuderla e metterla sul 2 a 0. Ora dobbiamo essere ludici e capire quello che abbiamo fatto, mi dispiace per i ragazzi che si meritavano una vittoria.
Cambi
Ho messo 2 persone fresche a destra per provare a sfondare. Ho messo Dodò e Gnonto per fare del male all'Inter, ma poi abbiamo fatto fatica. Per me il bicchiere è mezzo pieno. Non posso paragonare questa squadra a quella dell'anno scorso. Questi ragazzi stanno diventando squadra, l'abbiamo dimostrato anche a Como. Stiamo cercando il vestito giusto. La classifica ci sta condannando. Bisogna continuare così. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo capito che potevamo fare bene.
Pongracic
Non so che ha fatto.
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