"La forza dell'Inter la conosciamo, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita come sul Como"

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Paolo Vanoli è intervenuto a DAZN dopo la sconfitta contro l'Inter. Ecco le sue parole:

La forza dell'Inter la conosciamo, ma noi abbiamo fatto una grandissima partita come sul Como. Siamo migliorati tanto, potevamo chiuderla e metterla sul 2 a 0. Ora dobbiamo essere ludici e capire quello che abbiamo fatto, mi dispiace per i ragazzi che si meritavano una vittoria.

Cambi

Ho messo 2 persone fresche a destra per provare a sfondare. Ho messo Dodò e Gnonto per fare del male all'Inter, ma poi abbiamo fatto fatica. Per me il bicchiere è mezzo pieno. Non posso paragonare questa squadra a quella dell'anno scorso. Questi ragazzi stanno diventando squadra, l'abbiamo dimostrato anche a Como. Stiamo cercando il vestito giusto. La classifica ci sta condannando. Bisogna continuare così. Oggi abbiamo incontrato una squadra forte e abbiamo capito che potevamo fare bene.
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

Pongracic

Non so che ha fatto.

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