Il commento ai microfoni del Pentasport dopo la partita persa a San Siro.

Redazione VN
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VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter

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Ecco il commento di Enzo Bucchioni a fine gara.

Tanti problemi oggi ma voglio pensare a qualcosa di positivo. La partita non era fattibile, ma ho visto compattezza nella squadra, hanno chiuso le linee di passaggio all'Inter senza andare in barca come nelle precedenti partite. Un passo avanti e va segnalato. Sei andato in vantaggio con il gol della domenica, ma poi non mi sono piaciute le sostituzioni, avrei tolto Pellegrino e messo Goncalves come falso 9 e non avevi centrocampisti da mettere in campo, troppi esterni e pochi nel mezzo... Fagioli era da levare ma chi poteva mettere? Poi non avrei fatto la difesa a cinque e non avrei tolto Mastantuono che non ha fatto una grande partita ma teneva sempre in allarme i nerazzurri. E Dodò? Che mano ti poteva dare in fase difensiva, nessuna. Il vero problema è nato dall'uscita di Pongracic con Viery che è ancora acerbo. In definitiva oggi mi porto a casa questo primo tempo e ripartiamo da lì.
Bucchioni

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