L'intervento del tecnico nella pancia del Meazza: tanto rammarico per la rimonta ma tanto orgoglio per la prestazione e la crescita
VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A
Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta maturata nel finale in casa dell'Inter:
Fino al 90' eravamo in vantaggio, è giusto essere arrabbiati. Siamo venuti qua con grande atteggiamento, abbiamo avuto occasioni. Dispiace, ma ho visto una grande Fiorentina, questa è la strada per fare qualcosa di importante. Come importanti sono i risultati che questi ragazzi si meritano.
Cambi
Mkhitaryan stava soffrendo Jimenez, pensavo che con giocatori freschi su quel lato avrei fatto ancora più male. Joao Mario era più alto, più difensivo. Gnonto ha avuto un'occasione, Dodò era fresco per spingere indietro Bastoni. Dobbiamo essere lucidi e guardare a quello che abbiamo fatto, ci toglieremo tante soddisfazioni.
Beto e Valdepenas
Mi dispiace dover fare da psicologo a un giocatore importante, ma lo sa anche lui, deve essere bravo lui a mettersi a testa bassa e lavorare, ho bisogno anche di lui. Peccato per l'infortunio di Pongracic, Valdepenas fino a quell'errore aveva fatto molto bene, a sinistra può diventare importante ma deve crescere. Tra Como e Inter abbiamo messo un mattoncino importante, abbiamo palleggiato bene.
4 punti in 8 gare
La squadra è totalmente un'altra, sto lavorando sulle piccole cose e sul vestito giusto per questo gruppo. Avete visto una Fiorentina vogliosa di fare risultato.
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