Ai microfoni di Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha analizzato con forte preoccupazione la sconfitta rimediata contro l'Inter, criticando aspramente le scelte tattiche e la passività della squadra nel secondo tempo.

La resa di San Siro e i cambi che non convincono

L'analisi dell'ex difensore parte dalla dinamica del match:

Il risultato finale è giusto e fa male perché arriva nei minuti di recupero. Nel primo tempo la squadra si era difesa con ordine, tenendo botta nonostante la forza dei nerazzurri. Io mi aspettavo che nella ripresa i viola provassero a guadagnare metri, invece ci siamo schiacciati nella nostra area di rigore, rinunciando a giocare dopo essere passati in vantaggio.

Le critiche più dure riguardano la gestione dei cambi:

L'atteggiamento dei giocatori e le mosse dalla panchina non mi sono piaciute affatto. Se affronti la squadra con il miglior attacco avendo la peggior difesa del campionato, con diciassette reti subite prima della partita, non puoi pensare di chiuderti ancora di più inserendo altri difensori o adattando giocatori fuori ruolo come Valdepenas al centro e Joao Mario a sinistra. Così facendo abbassi la squadra di dieci metri invece di allontanare il pallone. Serviva un centrocampo più fitto, magari un blocco a cinque, per alzare il baricentro.

Condizione atletica e grande preoccupazione per il futuro

Amoruso evidenzia un dato paradossale sulla tenuta fisica:

Non capirò mai come l'Inter, in campo ogni tre giorni, corresse più della Fiorentina che aveva preparato la partita per un'intera settimana. Beto non è riuscito a ripulire un pallone e la squadra non ha mostrato la reazione che ci si attendeva.

In chiusura, il bilancio è decisamente cupo:

Rispetto alla passata stagione, oggi inizio a essere davvero molto preoccupato. Dopo otto giornate non vedo i miglioramenti sperati, anzi la situazione sembra peggiorare progressivamente. Spero vivamente di sbagliarmi, ma in questo momento fatico a trovare note positive.