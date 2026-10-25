Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'opinionista Bernardo Brovarone ha analizzato con grande amarezza l'epilogo della sfida di San Siro, puntando il dito contro la gestione della gara nel finale e la mancanza di una vera mentalità battagliera da parte della squadra.

La beffa finale e i limiti di mentalità

L'analisi parte dal rammarico per un risultato sfumato a un passo dall'impresa:

Sapevamo di affrontare una squadra nettamente superiore, ma nel primo tempo avevamo tenuto bene con ordine e regolarità. Poi, nel nostro momento migliore, siamo riusciti a trovare un gol incredibile con un ex milanista (Jimenez) preso di mira da tutto lo stadio, un episodio che avrebbe dovuto galvanizzarci ed esaltarci come bestie. Invece alla squadra è mancata la mentalità, prima ancora che la personalità, per capitalizzare un vantaggio così inaspettato e prezioso.

Il paragone con le statistiche della gara evidenzia una sofferenza evitabile:

Hanno fatto trenta tiri e undici conclusioni in porta, schiacciandoci totalmente. Quando ti capita l'occasione di sbloccarla a San Siro, devi saperla gestire e portare a casa con intelligenza.

Critiche ai cambi e alla passività della ripresa

Brovarone non risparmia critiche alle scelte tattiche e all'atteggiamento mostrato dopo il vantaggio:

Non capisco le decisioni sui cambi e il continuo abbassarsi della squadra. L'uscita di Pongracic ci ha tolto certezze dietro, con Viery che ha fatto tantissima fatica a contenere Thuram, apparso incontenibile. Nel momento clou della partita, inserire Joao Mario - visto finora solo col contagocce - e passare a un assetto a cinque difensori ha tolto riferimenti e coraggio, rinunciando a tenere la palla lontana dalla nostra area. Se hai la peggior difesa del campionato, devi fare legna a centrocampo, allontanare i pericoli e sporcarti le mani, non chiuderti passivamente a subire l'assedio.

In chiusura, lo sguardo si sposta sul morale in vista dei prossimi impegni:

C'è una rabbia assoluta perché queste opportunità non si possono sciupare. La squadra non ha dimostrato la ferocia e la trasformazione in leoni che servono in queste situazioni. Adesso serve una reazione di carattere immediata per incanalare tutta questa delusione verso il lavoro e la prossima partita.