In solo tre gare il neo tecnico viola ha già collezionato, almeno, una decina di record negativi della storia viola in Serie A
Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"
La Fiorentina di Grosso colleziona altri record negativi, tra cui quello della peggior partenza assoluta dei viola in Serie A dopo le prime 3 giornate. Anche i 9 gol subiti rappresentano un altro primato assoluto negativo, mentre il solo gol segnato eguaglia il record negativo di reti segnate dopo i primi 3 turni. Un altro record negativo è rappresentato dalla differenza reti, meno 8, mai raggiunta in passato. Nella sua storia la Fiorentina aveva inanellato 3 sconfitte nelle prime 3 giornate in Serie A solo una volta (1935-36), segnando, anche in quel caso, solo un gol, ma subendone due in meno (sette) ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27 Di seguito la graduatoria delle peggiori partenze in Serie A della Fiorentina dopo le prime 3 giornate
|Anno
|V
|N
|P
|Rf
|Rs
|DF
|2026-27
|0
|0
|3
|1
|9
|-8
|1935-36
|0
|0
|3
|1
|7
|-6
|1990-91
|0
|1
|2
|1
|6
|-5
|1939-40
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1975-76
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1950-51
|0
|1
|2
|5
|7
|-2
|2019-20
|0
|1
|2
|4
|6
|-2
|2010-11
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
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