In solo tre gare il neo tecnico viola ha già collezionato, almeno, una decina di record negativi della storia viola in Serie A

Roberto Vinciguerra
Vinciguerra Borgo Albizi V100LA

Vinciguerra: "28 aprile 1926, Borgo Albizi 24. Qui nacque la Fiorentina"

La Fiorentina di Grosso colleziona altri record negativi, tra cui quello della peggior partenza assoluta dei viola in Serie A dopo le prime 3 giornate. Anche i 9 gol subiti rappresentano un altro primato assoluto negativo, mentre il solo gol segnato eguaglia il record negativo di reti segnate dopo i primi 3 turni. Un altro record negativo è rappresentato dalla differenza reti, meno 8, mai raggiunta in passato. Nella sua storia la Fiorentina aveva inanellato 3 sconfitte nelle prime 3 giornate in Serie A solo una volta (1935-36), segnando, anche in quel caso, solo un gol, ma subendone due in meno (sette) ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI IMPEGNI STAGIONALI DELLA FIORENTINA 2026-27 Di seguito la graduatoria delle peggiori partenze in Serie A della Fiorentina dopo le prime 3 giornate

ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A 2026/27
Anno V N P Rf Rs DF
2026-27 0 0 3 1 9 -8
1935-36 0 0 3 1 7 -6
1990-91 0 1 2 1 6 -5
1939-40 0 1 2 4 7 -3
1975-76 0 1 2 3 6 -3
1950-51 0 1 2 5 7 -2
2019-20 0 1 2 4 6 -2
2010-11 0 1 2 2 4 -2

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