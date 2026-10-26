All'indomani del pirotecnico 4-4 maturato contro il Frosinone, l'Atalanta è subito tornata a faticare sul campo in vista del turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato, che vedrà gli orobici di scena allo stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Una seduta d'allenamento divisa tra scarico per i titolari di ieri e lavoro tecnico-tattico a campo ridotto per il resto del gruppo, ma condizionata da un quadro clinico complessivo che rischia di complicare e non poco i piani della formazione bergamasca.

L'infermeria è affollata: ansia per Bellanova

La lista dei calciatori indisponibili si fa decisamente pesante. Hanno svolto soltanto terapie Raspadori, Pompei, Kolasinac, Kossounou e Kessie, mentre per Hien il programma ha previsto lavoro personalizzato tra palestra e campo. A questa già lunga lista si è aggiunto l'infortunio rimediato da Raoul Bellanova nel corso del match contro il Frosinone: l'esterno si è sottoposto a terapie e nella giornata di domani affronterà gli esami strumentali di rito per valutare l'entità del problema.

Uniche note parzialmente liete riguardano Sulemana e Giorgio Scalvini, i quali hanno svolto una parte della seduta in gruppo e una parte individuale, mettendo nel mirino il rientro a pieno regime.

Difesa a pezzi: Sarri chiede lo sforzo a Scalvini

La situazione più critica per la squadra guidata da Maurizio Sarri riguarda senza dubbio il pacchetto arretrato, giunto alla vigilia della trasferta di Firenze con gli uomini contati a causa degli stop contemporanei dei tre centrali Hien, Kossounou e Kolasinac.

Nelle ultime uscite il tecnico toscano aveva buttato nella mischia il giovane classe 2006 Obric per puntellare la difesa, una soluzione che tuttavia non sembra aver offerto le garanzie sperate. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da L'Eco di Bergamo, Sarri avrebbe chiesto a Giorgio Scalvini, fermo da un paio di settimane per un risentimento alla coscia patito dopo la gara con il Venezia e non convocato nell'ultimo turno, di stringere i denti e tentare un recupero lampo per scendere in campo dal 1' contro i viola.