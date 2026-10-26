Pongracic sospetta un problema ai flessori: accertamenti attesi domani. Ranieri e Atta ancora a parte verso l'Atalanta.
VIDEO - Calvarese: "Viery su Thuram era rigore, perché il Var non è intervenuto?"
La Fiorentina prepara la sfida di giovedì contro l'Atalanta con diversi giocatori da monitorare. Tiene banco soprattutto la situazione di Marin Pongracic, uscito durante la partita contro l'Inter: per il difensore croato si sospetta un problema ai flessori, ma per conoscere l'entità dell'infortunio bisognerà attendere gli accertamenti previsti per domani.
Luca Ranieri e Atta assenti anche nell'ultima di campionato, hanno lavorato ancora a parte senza dunque rientrare in gruppo. Le loro condizioni saranno da valutare in vista della gara contro i bergamaschi.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti