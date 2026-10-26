Pongracic sospetta un problema ai flessori: accertamenti attesi domani. Ranieri e Atta ancora a parte verso l'Atalanta.

Giovanni Zecchi
FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO - Calvarese: "Viery su Thuram era rigore, perché il Var non è intervenuto?"

Scegli Violanews come fonte preferita su Google

La Fiorentina prepara la sfida di giovedì contro l'Atalanta con diversi giocatori da monitorare. Tiene banco soprattutto la situazione di Marin Pongracic, uscito durante la partita contro l'Inter: per il difensore croato si sospetta un problema ai flessori, ma per conoscere l'entità dell'infortunio bisognerà attendere gli accertamenti previsti per domani.

Luca Ranieri e Atta assenti anche nell'ultima di campionato, hanno lavorato ancora a parte senza dunque rientrare in gruppo. Le loro condizioni saranno da valutare in vista della gara contro i bergamaschi.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti