VIDEO - Calvarese: "Viery su Thuram era rigore, perché il Var non è intervenuto?"

Il poco spazio trovato da Jacopo Fazzini nelle ultime settimane al Cagliari ha alimentato le discussioni sul suo impiego. Il centrocampista è finito al centro delle attenzioni dopo un avvio di stagione in cui aveva trovato maggiore continuità. Sulla situazione è intervenuto Fabio Pisacane che, nel corso della conferenza stampa in vista della Roma, ha respinto l'ipotesi di un caso legato al giocatore, ribadendo la propria fiducia nei suoi confronti.

Fazzini? Non c'è nessun caso, si vuole fare polemica. Nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poco, poi tra precampionato e inizio stagione ha giocato sempre e ha avuto un momento di flessione. È forte e ha la mia stima, ha il numero dieci non a caso.