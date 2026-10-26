VIDEO - Vanoli: "Beto? Ho bisogno di più. Valdepenas uno dei migliori"

Che fine ha fatto Jacopo Fazzini? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport che parla del centrocampista viola in prestito al Cagliari ma che non sta trovando spazio. Si parla di un vero e proprio caso:

Crisi di risultati che è coincisa con il momento di calo di Daniel Maldini. Pisacane dovrà essere bravo a riaccendere uno dei giocatori fondamentali in questo inizio di stagione. O magari a trovare delle alternative, col caso Jacopo Fazzini messo da parte nelle ultime settimane. Su di lui però Pisacane è stato chiaro: «Ha delle qualità precise, può determinare anche a gara in corso ma in questo momento sto facendo altre scelte. Avrà le sue opportunità». L'altra staffetta potrebbe essere tra Deiola, Rodriguez e Mina per due maglie da centrale difensivo. Con il colombiano che fin qui sembra aver dato di più a questa squadra