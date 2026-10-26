Stefano Cecchi difende Vanoli dopo il ko con l'Inter e punta il dito sul mercato della Fiorentina: “I 120 milioni spesi dove sono?”
VIDEO - Vanoli: "Beto? Ho bisogno di più. Valdepenas uno dei migliori"
Stefano Cecchi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, difende il tecnico viola: nel mirino del giornalista finiscono soprattutto il rendimento dei nuovi acquisti e i 120 milioni investiti sul mercato.
Vanoli capro espiatorio
Oggi, sul banco degli imputati, c'è Paolo Vanoli, ma per come la vedo io è solo il capro espiatorio. Ha sbagliato i cambi? Jimenez aveva chiesto due volte la sostituzione. Ha tolto Mastantuono per mettere Gnonto: e chi è andato vicino al raddoppio, se non fosse stato per la parata di Provedel? Proprio Gnonto. Quando l'Inter si è schierata con il 3-4-3 per recuperare, Vanoli ha fatto la cosa giusta: si è messo con la difesa a cinque e Beto davanti per ripartire in contropiede, lui che per qualcuno era meglio di Kean. Sapete qual è stato l'episodio che ha cambiato gli esiti della partita? Il cambio forzato di Pongracic. Ad oggi, Viery non è da Serie A. Thuram salta tre giocatori e la mette all'angolino: è colpa di Vanoli? Valdepenas butta giù Thuram: è colpa di Vanoli? Sicuramente la gestione del tecnico non è da sette in pagella, ma Vanoli non è il problema. L'anno scorso ero il primo a non volere la riconferma di Vanoli, perché dopo due sconfitte sarebbe scattata la polemica. Ed eccoci qua..
I 120 milioni dove sono?
Adesso non è il momento di fare processi, ma i 120 milioni di euro spesi sul mercato dove sono? Ieri hai giocato con lo stesso centrocampo dello scorso anno. Beto è più forte di Kean? Valdepenas è meglio di Gosens? Di tutti gli acquisti di questo mercato, chi è che sta rendendo? Nessuno, forse Mastantuono e Dragusin. Per me la Fiorentina esce da San Siro a testa alta. Fino al 91' era in vantaggio contro una squadra superiore di due categorie. Ripeto: il problema non è Vanoli. Finora abbiamo giocato contro due big, Roma e Inter, e le differenze si sono viste eccome. Se ieri Thuram non si inventa il gol e Valdepenas non causa il rigore, Vanoli prende otto in pagella.
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