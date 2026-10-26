Nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 30° Minuto su Italia 7, l'ex difensore viola Aldo Firicano ha analizzato con lucidità il momento critico della Fiorentina.

Il tema centrale dell'analisi non può che essere la fragilità del reparto arretrato:

I diciannove gol presi dall'inizio del campionato sono decisamente troppi e condizionano costantemente le gare. Il problema non riguarda soltanto i singoli errori, ma un atteggiamento difensivo di squadra che comprende la gestione dei calci piazzati, il pressing e il lavoro corale di reparto. Nel calcio moderno i difensori sono chiamati a difendere in campo aperto e nell'uno contro uno, ma non bisogna perdere la specificità del ruolo: il terzino, prima di tutto, deve saper difendere bene e poi pensare alla fase offensiva. Altrimenti la squadra si sbilancia e subisce troppi pericoli.