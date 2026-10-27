La Fiorentina resta in piena crisi: appena 4 punti in otto giornate, lo stesso bottino di un anno fa, con l’aggravante dei 19 gol subiti, un dato senza precedenti nella sua storia. L’unica vittoria è arrivata sul campo del Venezia e la sconfitta nel finale contro l’Inter ha ulteriormente appesantito la situazione.

La società, però, conferma la fiducia nel percorso intrapreso con Paolo Vanoli e ritiene prematuro formulare giudizi. Paratici ha sottolineato il valore delle avversarie affrontate dopo il cambio di allenatore, ribadendo che il progetto è chiaro e che le difficoltà erano state messe in conto: «Ci sono le salite nei percorsi e noi dobbiamo affrontarle nel modo migliore possibile».

La fiducia deve comunque accompagnarsi a un cambio di passo nei risultati. Per la società, perdere contro Como e Inter poteva essere comprensibile, ma dalle prossime tre sfide contro Atalanta, Sassuolo e Juventus devono arrivare più dei quattro punti raccolti finora. Il progetto resta a lungo termine, ma la classifica impone risposte immediate. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.