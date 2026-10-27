Il Corriere dello Sport si sofferma sulla situazione che riguarda Atta. Il centrocampista della Fiorentina, alle prese con un infortunio, è sparito dai radar:

Quando la Fiorentina lo ha acquistato dall’Udinese molti osservatori, allenatori e manager e opinionisti vari sono rimasti sorpresi: Atta è un giocatore da grande squadra e trasferirsi alla Fiorentina, peraltro in una stagione senza nemmeno una Conference da giocare, è sembrato così strano da far pensare al grande colpo di Paratici. Colpo autentico, si può aggiungere. Il problema è che il vero Arthur Atta, ventitré anni, destinato a una carriera di primo livello, a Firenze non si è mai visto. Nelle prime uscite ha giocato da trequartista (all’Olimpico contro la Roma, voto 4 del Corriere dello Sport-Stadio), da mezz’ala contro il Frosinone (altro 4 in pagella), è entrato nella ripresa al posto di Brescianini contro il Torino (4,5), si è fatto notare a Venezia ancora da trequartista (6,5) e il 20 settembre contro il Napoli è rimasto in campo per più di un’ora (voto 5). Da quel giorno Atta è sparito dai radar. Vanoli ha parlato tempo fa di un sovraccarico ai muscoli dell’addome, deve essere un sovraccarico davvero pesante perché sono passati ormai 40 giorni dalla sua scomparsa dal campo. Si può sapere che problema ha davvero questo giocatore? La Fiorentina lo ha valutato 40 milioni di euro, era la perla del mercato, non può finire nell’oblio di una stagione che il suo ritorno potrebbe migliorare. In questi 40 giorni ci sono state tre settimane di stop, Atta ha potuto lavorare tranquillamente per risolvere il suo problema, ma non sono bastate. Si aspetta la prossima convocazione, magari prima della nuova sosta. Perché altrimenti il caso-Atta diventerà di difficile gestione.