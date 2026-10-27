"Velocità dietro e quantità accompagnata da cattiveria agonistica in mezzo. Poi si risolve tutto"
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Alberto Malesani, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlare della situazione viola. Ecco le sue parole:
«Nella Fiorentina credo che ci sia una base offensiva non certo da retrocessione, ma da poter arrivare in zona Coppe: i giocatori sono indubbiamente buoni, ma la sola qualità non sempre basta. Diciamo che servirebbero due correttivi altrove».
Prego.
«Credo che in difesa manchi velocità, parlo di struttura fisica, di peculiarità: in difesa la Fiorentina avrebbe bisogno di un elemento più veloce, perché la rapidità difensiva diventa, a volte, decisiva».
E poi?
«In mezzo al campo Fagioli mi piace. È giocatore, si sa. C’è anche qualità, a centrocampo, ma sa per me cosa manca? Un po’ di cattiveria in generale. Riassumendo: velocità dietro e quantità accompagnata da cattiveria agonistica in mezzo. Poi si risolve tutto».
Fatto sta che ai tifosi sembra di rivedere un film horror, quello dell’anno scorso.
«Ma noooo, che horror e horror… E poi Paolo (Vanoli, ndr) è bravo, si riprenderà. Una cosa piuttosto mi dovrebbero spiegare, e cioè perché l’hanno costretto a dover ripartire da zero che, tradotto, va letto così: perché l’avevano allontanato alla fine della scorsa stagione? Io non l’ho ancora capito. Vanoli ci sa fare, conosce la piazza, lasciatelo lavorare, per favore…».
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