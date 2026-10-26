Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle condizioni degli infortunati in vista della sfida di giovedì contro la Fiorentina. In conferenza stampa, l'allenatore dell'Atalanta ha aggiornato sulle situazioni di Scalvini, Sulemana e Kessié, con i primi due che potrebbero tornare a disposizione a breve, seppur inizialmente per un minutaggio limitato.

Sugli infortunati, Scalvini ha cominciato a fare qualcosa sul campo. Sulemana sta bene, però è stato fermo per tanto tempo e a livello di condizione fisica deve migliorare: sono due giocatori che a breve potrebbero essere utilizzati per qualche spezzone. Kessié avrà un controllo domani.