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La cosa tragicamente divertente è che i due gol presi nella sfida contro l'Inter hanno migliorato la media stagionale della Fiorentina. Perché i numeri difensivi della Fiorentina raccontano di una squadra che fa acqua da tutte le parti. 19 gol subiti, 0 clean sheets e il poco invidiabile primato di peggior difesa del campionato di Serie A.

Un dato sconfortante che assume contorni se possibile ancor più impietosi se si allarga lo sguardo oltre i confini nazionali. La squadra di Paolo Vanoli figura infatti al quinto posto assoluto nei 5 principali campionati europei per media di gol subiti a partita, con un terrificante 2.38 (come si vede nella grafica preparata dagli amici di SofaScore). Davanti ai viola in questa spaventosa graduatoria si piazzano soltanto il Borussia Monchengladbach in vetta (3.14), il Real Racing Club in Liga (2.60), e la coppia tedesca formata da Union Berlino (2.57) ed Eintracht Francoforte (2.43).

A rendere la pillola ancor più amara c'è poi il confronto con le dinamiche di classifica dei rispettivi tornei. Se formazioni come Eintracht e Racing Club, pur incassando reti a raffica, riescono comunque a restare fuori dalla zona rossa nei propri campionati — occupando rispettivamente il 14° e il 13° posto —, la Fiorentina si ritrova drammaticamente impantanata al penultimo posto in Serie A. Un'emorragia difensiva continua che Vanoli deve necessariamente arrestare prima che la situazione diventi irreparabile.