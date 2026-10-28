Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'avventura di Joao Mario alla Fiorentina si sta trasformando in un vero e proprio caso di mercato. Il terzino portoghese di 26 anni aveva pazientato per tutta l'estate pur di vestire la maglia gigliata, individuando in Firenze la piazza ideale per il suo riscatto e confidando nella cessione imminente di Dodò. Il mancato trasferimento del brasiliano all'Olympiacos ha però ribaltato gli scenari: recuperata la miglior condizione, Dodò è rientrato nelle grazie di Vanoli ed il club viola sta spingendo in questi giorni per rinnovargli il contratto per non perderlo a parametro zero in estate.

Escluso da Vanoli: solo 7 minuti e 4 panchine di fila

Questa situazione ha finito per fare terra bruciata attorno all'ex laterale del Bologna. Con l'arrivo in panchina di Paolo Vanoli, Joao Mario è scivolato nelle gerarchie dietro al brasiliano ed al giovane Alex Jimenez, raccogliendo soltanto quattro panchine consecutive ed una misera comparsata di 7 minuti a San Siro contro l'Inter. Un impiego quasi nullo che certifica come il progetto tecnico del portoghese a Firenze sia da considerarsi precocemente compromesso, spingendo la dirigenza della Juventus a riaprire d'urgenza il suo dossier.

Addio a gennaio: Carnevali e la Juve cercano una nuova sistemazione

Di fronte al concreto rischio di svalutare il giocatore, la Juventus (tramite l'ad Giovanni Carnevali) sta valutando in sinergia con la Fiorentina l'ipotesi di interrompere il prestito con sei mesi d'anticipo durante la finestra di gennaio. L'operazione estiva, chiusa sulla base di un prestito oneroso da 1,8 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni e ingaggio da 1,5 milioni interamente a carico dei viola, potrebbe richiedere un passo indietro da parte del club bianconero, pronto a girarlo altrove (in Italia o all'estero) pur di garantirgli un minutaggio adeguato nella seconda parte di stagione.