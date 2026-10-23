FCIn1908&VN - Inter-Fiorentina, ancora testacoda: chiavi e insidie della sfida

L'avventura di Joao Mario alla Fiorentina potrebbe già terminare nel giro di qualche settimana. A darne notizia è il portale tuttomercatoweb.com che traccia un punto sul mercato in entrata e in uscita in vista della sessione di gennaio per quanto riguarda la squadra viola.

Se in entrata i nomi, seppur complicati, sono quelli di Tiago Gabriel e Hojbjerg, in uscita potrebbero esserci delle sorprese. Secondo il portale, se Dodò dovesse alla fine rinnovare il suo contratto con la Fiorentina, potrebbero esserci sorprese per quanto riguarda Joao Mario. Il portoghese potrebbe infatti far ritorno alla Juve a gennaio terminando anticipatamente il prestito. Altro nome che potrebbe essere in odore di cessione è quello di Marin Pongracic.