Mateo Pellegrino festeggia 25 anni con una serata speciale: presente anche il connazionale e compagno Franco Mastantuono.
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Serata di festeggiamenti ieri per Mateo Pellegrino, che ha ufficialmente compiuto 25 anni. L'attaccante viola ha festeggiato ieri sera, come testimoniano alcuni scatti sui social, il proprio compleanno. E alla serata ha partecipato anche il connazionale Franco Mastantuono.
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