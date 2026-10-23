Mateo Pellegrino festeggia 25 anni con una serata speciale: presente anche il connazionale e compagno Franco Mastantuono.

Redazione VN
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Serata di festeggiamenti ieri per Mateo Pellegrino, che ha ufficialmente compiuto 25 anni. L'attaccante viola ha festeggiato ieri sera, come testimoniano alcuni scatti sui social, il proprio compleanno. E alla serata ha partecipato anche il connazionale Franco Mastantuono.

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